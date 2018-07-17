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В Чечне построили самый длинный мост через Терек
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В Чечне построили самый длинный мост через Терек 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Самый длинный мост в Чечне открыли в станице Ищерская, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе главы республики.
Новый мост длиной около 300 метров позволит быстрей добираться в Наурский, Надтеречный и Грозненский район, а также в Северную Осетию. По новой переправе можно будет осуществлять грузоперевозки, что окажет положительное влияние на экономику Чечни.
«Только благодаря усилиям Рамзана Ахматовича данный мост удалось включить в госпрограмму развития транспортной системы России. Строительство моста было начато в 2016 году. Его построили как уникальный объект, имеющий стратегическое значение для Чеченской Республики», — сказал на открытии моста министр автодорог республики Абубакар Тумхаджиев.
Жители Наурского района поблагодарили главу республики за строительство моста, а Кадыров наградил отличившихся дорожников почётными грамотами и благодарственными письмами.
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