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В Саратове не ходит троллейбус маршрута №16
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В Саратове не ходит троллейбус маршрута №16
САРАТОВ24
2 часа назад
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САРАТОВ24
Информация об остановке общественного транспорта размещена в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» «ВКонтакте». Сообщается, что прервано движение троллейбусного маршрута №16.
О причинах и времени восстановления движения транспорта не сообщается.
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