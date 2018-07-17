В Саратове не ходит троллейбус маршрута №16

Информация об остановке общественного транспорта размещена в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» «ВКонтакте». Сообщается, что прервано движение троллейбусного маршрута №16.

О причинах и времени восстановления движения транспорта не сообщается.