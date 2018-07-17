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В Саратове не ходит троллейбус маршрута №16
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В Саратове не ходит троллейбус маршрута №16 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Информация об остановке общественного транспорта размещена в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» «ВКонтакте». Сообщается, что прервано движение троллейбусного маршрута №16.
О причинах и времени восстановления движения транспорта не сообщается.
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