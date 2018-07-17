КАМАЗ передал партию машин «Роснефти»

КАМАЗ передал более двух десятков единиц автотехники компании «Роснефть» — лидеру российской нефтяной отрасли и крупнейшей публичной нефтегазовой корпорации мира.

В числе поставленной автотехники — автокран КС-55713-5Л-1 на шасси КАМАЗ-43118, автотопливозаправщик НЕФАЗ-66062, вахтовый автобус НЕФАЗ-42111, а также самосвалы КАМАЗ-65115 и КАМАЗ-6522 и машина илососная КО-530-24.

Автомобильный кран грузоподъемностью 25 тонн на шасси КАМАЗ-43118 применяется в труднодоступных местах при строительстве нефтегазопроводов и разработке месторождений. Основным преимуществом данной техники является «легкий» кран, который дает возможность свободно перемещается по автомобильным дорогам. Автотопливозаправщик НЕФАЗ-66062 предназначен для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов, а также для заправки топливом автотранспортных средств.

Вахтовый автобус НЕФАЗ-42111 на шасси КАМАЗ-43502 используется при перевозке бригад к местам проведения строительных, ремонтных и других работ по дорогам общих сетей, а также по бездорожью. Эта техника сочетает в себе надежную конструкцию, комфортный пассажирский отсек и хорошую проходимость.

Самосвалы КАМАЗ-65115 и КАМАЗ-6522, в основном, востребованы на строительных объектах, в коммунальном и сельском хозяйстве для перевозки различных грузов весом до 15 тонн и до 19 тонн. Илососная машина на шасси КАМАЗ-43118-46 предназначена для очистки дождеприемников (колодцев), отстойников очистных сооружений промышленных организаций, а также для забора, транспортировки и выгрузки жидких неагрессивных и невзрывоопасных отходов.