В Оренбурге начали замену сломанной плитки на набережной Урала

В Оренбурге продолжаются работы по благоустройству набережной реки Урал, рабочие начали менять поврежденную плитку.

Несмотря на запреты, зимой и весной на отремонтированной части набережной ездили большегрузы, хотя по новому покрытию допускается проезд автомобилей массой не более 3,5 тонн. Из-за нарушения правил эксплуатации некоторая плитка сломалась.

«Сейчас подрядчик отбирает сломанную плитку и заменяет поврежденные места в рамках договоренности с администрацией города», — заявил начальник департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга Сергей Бренев