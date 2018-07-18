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В Оренбурге начали замену сломанной плитки на набережной Урала
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В Оренбурге начали замену сломанной плитки на набережной Урала 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге продолжаются работы по благоустройству набережной реки Урал, рабочие начали менять поврежденную плитку.
Несмотря на запреты, зимой и весной на отремонтированной части набережной ездили большегрузы, хотя по новому покрытию допускается проезд автомобилей массой не более 3,5 тонн. Из-за нарушения правил эксплуатации некоторая плитка сломалась.
«Сейчас подрядчик отбирает сломанную плитку и заменяет поврежденные места в рамках договоренности с администрацией города», — заявил начальник департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга Сергей Бренев
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