Срок сдачи моста из РФ в Китай перенесен на июль 2019 г

ХАБАРОВСК, 19 июл — ПРАЙМ. Срок сдачи моста Нижнеленинское (ЕАО, РФ) — Тунцзян (КНР) сдвинут с конца 2018 года на июнь 2019 года, сообщается на сайте правительства Еврейской автономной области.

Строительство трансграничного железнодорожного моста Нижнеленинское — Тунцзян финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона. О сроках переноса сдачи моста было заявлено на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и Байкальском регионе правительственной комиссии, которое провел заместитель председателя правительства РФ — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

"Руководитель фонда Алексей Чекунков доложил о смещении сроков ввода объекта в эксплуатацию на июль 2019 года. Это связано с возникшими в ходе строительства техническими сложностями по возведению четвертой опоры, весенней ледовой обстановкой, когда пришлось срезать шпунтовое ограждение для пропуска льда, а затем снова его наращивать. Сейчас необходимо привлекать дополнительное финансирование, определяется его источник", — сообщает правительство ЕАО.

Как отметил по итогам заседания губернатор ЕАО Александр Левинталь , Трутнев поручил Ростехнадзору обеспечить подготовку к приемке моста, а Минстрою РФ и другим ведомствам — оказать всю необходимую поддержку в завершении проекта. «Также речь шла и о синхронизации ввода в эксплуатацию моста и железнодорожного пункта пропуска… так как без пункта пропуска мост не сможет полноценно работать и принимать грузы. По этому вопросу полпредом будет дано поручение Минтрансу РФ », — уточнил Левинталь.

Нижнеленинское — Тунцзян — это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Его длина составляет 2,209 километра, из них 309 метров приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Реализация проекта позволит экспортировать в Китай железорудный концентрат Кимкано-Сутарского ГОК по кратчайшему транспортному пути.