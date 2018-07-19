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Подмосковью пообещали прокат электрокаров
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Подмосковью пообещали прокат электрокаров 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Власти Московской области задумались о внедрении каршеринга электромобилей. Такое заявление сделал глава регионального министерства энергетики Леонид Неганов. Об этом сообщила газета «Подмосковье сегодня».
Аренда автомобилей будет проходит с оплатой по минутам или часам. Неганов отметил, что подобная услуга уже существует в Москве, поэтому в планах подмосковных властей сделать совместный сервис со столицей. На данный момент область работает над созданием электрозарядной инфраструктуры.
У крупных торговых комплексов уже установили около 50 подобных заправок среднего типа. Там можно будет подзарядить аккумулятор за три-четыре часа. Как сообщил портал «Русская планета», до конца года в Подмосковье будут функционировать 10 «быстрых» станций, где тот же процесс займет 20-30 минут.
По данным Минэнерго Подмосковья, в регионе зарегистрировано более 400 частных электромобилей.
Израильская компания Chakratec разработала проект станции, которая заряжает аккумулятор электромобилей за 10 минут. По словам директора фирмы Илана Бена-Давида, заправка может работать до 20 лет и в эксплуатации будет значительно дешевле существующих хранилищ. На данный момент самая быстрая «дозаправка» электрокаров происходит за 20-30 минут.
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