Подмосковью пообещали прокат электрокаров

Аренда автомобилей будет проходит с оплатой по минутам или часам. Неганов отметил, что подобная услуга уже существует в Москве, поэтому в планах подмосковных властей сделать совместный сервис со столицей. На данный момент область работает над созданием электрозарядной инфраструктуры.

У крупных торговых комплексов уже установили около 50 подобных заправок среднего типа. Там можно будет подзарядить аккумулятор за три-четыре часа. Как сообщил портал «Русская планета», до конца года в Подмосковье будут функционировать 10 «быстрых» станций, где тот же процесс займет 20-30 минут.

По данным Минэнерго Подмосковья, в регионе зарегистрировано более 400 частных электромобилей.

Израильская компания Chakratec разработала проект станции, которая заряжает аккумулятор электромобилей за 10 минут. По словам директора фирмы Илана Бена-Давида, заправка может работать до 20 лет и в эксплуатации будет значительно дешевле существующих хранилищ. На данный момент самая быстрая «дозаправка» электрокаров происходит за 20-30 минут.