Власти Подмосковья задумались о каршеринге электромобилей

Министр энергетики Московской области Леонид Неганов сообщил, что в регионе возможна реализация проекта по созданию каршеринга электромобилей, передает телеканал «360».

Интервью с министром опубликовал официальный портал правительства Подмосковья

"Мы готовы рассматривать предложения по организации пунктов каршеринга таких электромобилей на территории области по договоренности с Москвой в рамках межрегионального трафика", — сообщил Неганов.

По его словам, без интеграции в систему межрегионального трафика запустить такой проект сложно. «В настоящий момент проект каршеринга электромобилей реализуется в Москве. Организация каршеринга в отдельном подмосковном городе выглядит малореалистично из-за отсутствия мощного внутреннего трафика», — пояснил министр.

Он также рассказал о создании инфраструктуры для электромобилей региона. В рамках кампании планируется установка «средних» электрозаправок у торгово-развлекательных центров, а также зарядок в подмосковных дворах. Сейчас в регионе устанавливают «быстрые» заправки на вылетных магистралях.

По словам Неганова, правительству области необходимо сперва самим пересесть в электромобили, чтобы привлечь жителей и «завоевать их доверие» к этому виду транспорта.

"Я за то, чтобы пересадить подмосковное правительство на электромобили. Большинство стран, которые развивали электротранспорт, начинали именно с этого. Это стимулирует спрос на такие транспортные средства и у населения", — заявил Неганов.

Сегодня большинство крупных сервисов каршеринга, работающих в Москве, распространяют услуги и на территорию Московской области. Однако перед жителями Подмосковья стоит ограничение в виде завершения поездки, которое в большинстве случаев разрешено только в пределах МКАД, не далее 500 метров от станций метро.

Некоторые сервисы предусматривают парковку автомобиля на территории региона, но в этом случае пользователь платит в среднем два рубля за минуту ожидания.