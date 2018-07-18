В Нижегородской области предложили отменить мораторий на проверки АЗС

Министерство промышленности , торговли и предпринимательства Нижегородской области обратилось в Законодательное собрание региона с просьбой подготовить законодательную инициативу по проекту изменений в федеральный закон о проверках предпринимателей, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В частности, предлагается отменить мораторий на проведение плановых проверок субъектов малого бизнеса, которые реализуют топливо на автозаправках. Также предлагается отменить уведомление при проведении внеплановых проверок.

На заседании комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию, которое прошло 18 июля, было отмечено, что в 2017 году было проведено 15 проверок субъектов, которые занимаются производством, реализацией и хранением топлива. В половине из них были выявлены нарушения, сумма наложенных штрафов составила 445 тысяч рублей.

С 1 января по 9 июля 2018 года в Нижегородской области было проведено 12 проверок, на шести АЗС было установлено несоответствие моторного топлива требованиям технического регламента Таможенного союза.

«Сам факт принадлежности АЗС к субъектам малого предпринимательства не должен давать возможность уходить от ответственности при нарушении законодательства, — отметил председатель комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию Владислав Атмахов . — Однако, сегодня есть насущная потребность в оптимизации системы государственной контрольно-надзорной деятельности. На мой взгляд, к активной работе должны привлекаться общественные организации».

В итоге депутаты решили создать рабочую группу для проработки этого вопроса.