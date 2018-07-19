В России могут появиться автомобили VinFast

Рассуждать о перспективах VinFast, впрочем, еще очень рано — пока это, по большому счету, стартап. Серийное производство машин не началось, да и сам автозавод в городе Хайфон на севере Вьетнама только строится. Но планы у новичка авторынка — самые амбициозные. Дебют автомобилей марки состоится не где-нибудь, а на грядущем международном автосалоне в Париже в октябре.

"Место для премьеры выбрано не случайно. Компания прекрасно понимает, что ее происхождение ставит много вопросов, поэтому хочет показать миру «ответы» в виде двух моделей. В целом — для VinFast очень важно создать позитивный имидж во всем мире, избежать клише «еще один некачественный автомобиль из Азии». И лучшее место для этого — крупный мировой автосалон и требовательная европейская публика", — пояснил «РГ» официальный представитель бренда Влад Клепач.

"Два автомобиля" — это кроссовер и седан, дизайн которых создавало известное итальянское ателье Pininfarina, а «утверждали» вьетнамские автолюбители в ходе «народного голосования» в октябре 2017-го. Но VinFast всерьез подошел к выбору не только обертки, но и начинки. «По сути, технически это немецкие автомобили», — утверждает собеседник «РГ».

В принципе вьетнамцы пошли по пути, который до них уже проторили китайские бренды. Если первые игроки авторынка из Поднебесной увлекались копированием успешных образцов, то сейчас тренд другой: масштабные инвестиции, яркие рекламные кампании и создание команды из опытных иностранных специалистов, которые воспринимают любой стартап как возможность напомнить о себе или доказать что-либо прежним работодателям. VinFast возглавил Джеймс ДеЛука, более четверти века проработавший в General Motors и дослужившийся до поста вице-президента по глобальному производству. А его коллега Дэвид Лайон стал директором по дизайну.

Очевидно, что молодой компании пригодятся и их опыт, и профессиональные связи. Неслучайно вьетнамцы уже заключили соглашение о стратегическом партнерстве с GM — концерн стал так называемым предпочтительным поставщиком автомобильных технологий. Есть и другие варианты для сотрудничества. В столице страны Ханое американский концерн выпускает Chevrolet — и вероятно, что в будущем эти машины будут производиться под брендом VinFast, как, например, происходит на узбекских заводах с Ravon.

"У нас есть все ресурсы, масштабируемость производства и твердые намерения стать важным новым игроком на международной автомобильной арене, — подтверждает Джеймс ДеЛука. — Мы очень горды стать первым массовым производителем автомобилей во Вьетнаме. И первым, который примет участие в мировом мотор-шоу".

Теперь главное — чтобы у инвестора не закончились деньги и не пропало желание заниматься проектом. С первым проблем возникнуть не должно. Холдинг Vingroup за 25 лет своего существования стал одним из крупнейших частных бизнесов во Вьетнаме. Основная ставка сделана на строительство и эксплуатацию недвижимости, но у компании есть активы, связанные с образованием, здравоохранением, сельским хозяйством, туризмом и продажей потребительских товаров. В 2017 году выручка Vingroup составила 3,8 миллиарда долларов США. Что касается интереса к проекту, то чуть ли не половину вышеназванной суммы вложено в строительство автозавода — и это вполне показательно.

Ожидается, что первые машины (кстати, возможно, не те, какие покажут в Париже, поскольку компания ведет разработку и других моделей) поступят на вьетнамский рынок в сентябре 2019 года, а дальше VinFast начнет продвигаться на запад. Не исключено, что Россия станет на этом пути одной из первых. Во-первых, Вьетнам подписал с Евразийским экономическим союзом , куда входит и наша страна, соглашение о свободной торговле. Во-вторых, основатель Vingroup Фам Нят Выонг в 90-х годах учился в Москве (по другой информации — в Киеве) и, скорее всего, знает русский язык. Оба этих обстоятельства могут существенно облегчить процесс экспансии.

"У компании есть планы начать экспорт в течение ближайших нескольких лет, и Россия значится в списке приоритетных рынков", — подтвердил «РГ» Влад Клепач.