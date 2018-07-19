Ещё
Зияет пропасть: около набережной в центре Самары провалился асфальт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зияет пропасть: около набережной в центре Самары провалился асфальт 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Пешеходам лучше обходить это место
В Самаре активизировались пресловутые «дорожные черви». Новый провал асфальта жители заметили в центре города.
— Вот это дыра! Зияет пропасть на улице Пионерской, между улицами Алексея Толстого и Водников — прямо на лестнице. Пешеходам стоит проявить осторожность, — советует житель Самары Федор.
По информации администрации Самарского района, провал образовался в результате утечки из теплосети. Сотрудники ПТС уже выехали на место. На устранение аварии и ее последствий потребуется около суток.
63.ru: последние новости
«Я зацепил её тросом»: история спасения девочки, упавшей на провода в Запанском во время селфи Осталось «жить» два месяца: в Самаре снесут две круглосуточных автостоянки Маршрутки уберут ради трамваев: общественный транспорт Самары ждет новая революция
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост парализовало крупное ДТП63
Крымский мост заблокировали до 2020 года395
Позолоти ручку: 5 главных ловушек для водителей
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
АвтоВАЗ сделает «Калину» похожей на Lada Vesta1
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение