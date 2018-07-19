Зияет пропасть: около набережной в центре Самары провалился асфальт

Пешеходам лучше обходить это место

В Самаре активизировались пресловутые «дорожные черви». Новый провал асфальта жители заметили в центре города.

— Вот это дыра! Зияет пропасть на улице Пионерской, между улицами Алексея Толстого и Водников — прямо на лестнице. Пешеходам стоит проявить осторожность, — советует житель Самары Федор.

По информации администрации Самарского района, провал образовался в результате утечки из теплосети. Сотрудники ПТС уже выехали на место. На устранение аварии и ее последствий потребуется около суток.