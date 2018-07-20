Полмиллиарда рублей нашли в холодильнике пустующей квартиры в Петербурге

В Санкт-Петербурге во время обыска в одной из квартир в доме на улице Гастелло оперативники обнаружили полмиллиарда рублей, сообщает портал MR7.ru Жилье оказалось пустующим, однако когда правоохранители открыли холодильник, оттуда посыпались деньги.

По данным издания, оперативники не решились самостоятельно перевозить такое количество наличности и вызвали СОБР Росгвардии.

Однако найденная сумма не является рекордом по изъятию наличных в «северной столице». Как писал «Ридус» , в декабре прошлого года оперативники обнаружили в одной из квартир города 605 миллионов рублей, спрятанных в старом диване.

Квартира принадлежала 54-летней жительнице Петербурга, которая отдыхала на этом диване. Оказалось, что наличность весом в 130 килограммов банда аферистов собирала в течение двух лет. Подпольные банкиры обналичивали деньги различных компаний под 8%.