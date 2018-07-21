Скромная «двушка» в Петербурге принесла владельцам более миллиарда рублей

В четверг, 19 июля в Петербурге прошли масштабные обыски по делу о незаконной банковской деятельности. В результате спецоперации правоохранители изъяли почти 418 миллионов рублей, 50 тысяч долларов и 60 тысяч евро. Астрономическая сумма хранилась в холодильнике скромной двухкомнатной квартиры на улице Гастелло в Московском районе. Еще на двух объектах были найдены документы, которые подтверждают незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств.

Примечательно, что в конце прошлого года проверка той же самой квартиры принесла следователям «улов» в 630 миллионов рублей. Тогда под арестом оказалась банда «черных банкиров» из десяти человек, однако хозяйка сверхприбыльной квартиры — 55-летняя бухгалтер — осталась на свободе. На второй раз ее все-таки задержали.

Ранее Пятый канал рассказывал, как конфискованное имущество экс-главы Сахалина Хорошавина тает на глазах.