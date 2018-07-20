Кузбассовец за 2 недели смог погасить 8-миллионный долг

Предприниматель в Междуреченске смог за две недели найти 8 млн рублей для погашения долга по налогам.

По сообщению пресс-службы УФССП по Кемеровской области, исполнительное производство в отношении мужчины было возбуждено 27 июня. Судебные приставы проверили имущественное положение должника. Оказалось, что у предпринимателя в собственности имеются земельные участки и магазины, а также деньги на банковских счетах.

На счет междуреченца был наложен арест, в отношении недвижимости и земельных участков планировалось вынести запрет на регистрационные действия. После этого междуреченец смог за две недели найти 8 млн рублей для оплаты всей задолженности целиком.