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Кузбассовец за 2 недели смог погасить 8-миллионный долг
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Кузбассовец за 2 недели смог погасить 8-миллионный долг 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Предприниматель в Междуреченске смог за две недели найти 8 млн рублей для погашения долга по налогам.
По сообщению пресс-службы УФССП по Кемеровской области, исполнительное производство в отношении мужчины было возбуждено 27 июня. Судебные приставы проверили имущественное положение должника. Оказалось, что у предпринимателя в собственности имеются земельные участки и магазины, а также деньги на банковских счетах.
На счет междуреченца был наложен арест, в отношении недвижимости и земельных участков планировалось вынести запрет на регистрационные действия. После этого междуреченец смог за две недели найти 8 млн рублей для оплаты всей задолженности целиком.
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