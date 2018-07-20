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В Ярославле из-под носа у мэра «Газелями» крадут асфальтовую крошку
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В Ярославле из-под носа у мэра «Газелями» крадут асфальтовую крошку 

76.ru 3 часа назад
Фото: 76.ru
Крошку крадут на продажу
Ярославцы «Газелями» воруют асфальтовую крошку, которой дорожники засыпают ямы. Приезжают ночью и забирают всё, что рабочие уложили в ямы и не успели использовать. Обычно такое происходит на подъездах к дачам. Этим очень недоволен мэр Ярославля Владимир Слепцов. Сегодня на городской планёрке он отчитал своих подчинённых за то, что такое вообще допустили.
— Все подъезды к садоводческим товариществам подсыпать заново. Предотвратить кражу крошки, — приказал Слепцов. — Люди приезжают на «Газелях» и крадут крошку на продажу. Чтобы такого больше не было! Люди жалуются!
Владимир Слепцов поручил не только засыпать все ямы заново, но и поймать тех, кто ворует крошку.
А вот к самим садоводам, которые продают урожай со своего огорода, мэр не так благосклонен. Он приказал разгонять всех пенсионеров, продающих ягоды и овощи в несанкционированных местах.
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