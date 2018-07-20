В Подмосковье планируют еще больше сократить время ожидания скорой помощи

Власти Подмосковья примут меры по дальнейшему сокращению времени ожидания скорой помощи, в системе скорой помощи в регионе работает более 11 тысяч специалистов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

Ранее главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин рассказал, что на сегодняшний день около 96% вызовов скорой помощи в Подмосковье реализуется по федеральному стандарту и занимает до 20 минут с момента вызова, тогда как еще в 2014 году этот показатель был на уровне в 75-76%.

«Мы планомерно с 2014 года ведем работу по закупке новых машин. Мы за это время преуспели — вы знаете, что существует федеральный стандарт, когда скорая помощь должна доезжать за 20 минут после вызова. Конечно, не всегда это получается, но все в большем и большем количестве раз мы успеваем приехать за это время. Понятно, что нужно расширять дороги, строить развязки. Это очень важно для оперативного доступа. Этим мы занимаемся», — сказал Воробьев.

Он отметил, что в системе скорой помощи работает более 11 тысяч врачей, водителей, фельдшеров. Как правило, у них очень большой стаж работы.

В пятницу около дома правительства Московской области глава региона вручил врачам единой Московской областной станции скорой медицинской помощи ключи от 85 машин. В рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» за последние три года закуплено почти 500 автомобилей на сумму 1,9 миллиарда рублей. Кроме того, в случае вызова скорой помощи через систему-112 пользователь может видеть маршрут ее движения в приложении, установленном в смартфоне.

Ранее Воробьев рассказал, что в регионе будут продолжать обновлять автопарк машин скорой помощи, чтобы срок их эксплуатации не превышал 4 лет. В 2018-2021 годах в Подмосковье планируется закупить 200 машин скорой помощи, чтобы заменить автомобили с истекшим сроком эксплуатации.