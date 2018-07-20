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Структура «Сбербанка России» обеспечит лизинг дорожной техники для работы в Омске
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Структура «Сбербанка России» обеспечит лизинг дорожной техники для работы в Омске 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
На электронной площадке «РТС-тендер» состоялся аукцион по оказанию услуги финансовой аренды (лизинга) на приобретение дорожной техники. Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Омска.
Участниками торгов стали АО «Сбербанк Лизинг» и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания». Начальная (максимальная) цена контракта составляла 256,04 млн руб. Победила, как сообщает сайт «Омск Здесь», структура «Сбербанка России», снизившая ее на 2,75% — до 248,9 млн руб.
Срок лизинга составит три года, техника должна быть предоставлена до 3 сентября 2018 года. В ее числе должно быть 10 самосвалов «КамАЗ», 10 тракторов Belarus, 20 парковых пылесосов Agrinova и др.
Весной этого года руководитель управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Владимир Казимиров жаловался на нехватку техники и ее состояние.
«Не хватает 50% техники, а у той, что есть, износ превышает 80%», — отмечал он.
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