Структура «Сбербанка России» обеспечит лизинг дорожной техники для работы в Омске

На электронной площадке «РТС-тендер» состоялся аукцион по оказанию услуги финансовой аренды (лизинга) на приобретение дорожной техники. Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Омска.

Срок лизинга составит три года, техника должна быть предоставлена до 3 сентября 2018 года. В ее числе должно быть 10 самосвалов «КамАЗ», 10 тракторов Belarus, 20 парковых пылесосов Agrinova и др.

Весной этого года руководитель управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Владимир Казимиров жаловался на нехватку техники и ее состояние.

«Не хватает 50% техники, а у той, что есть, износ превышает 80%», — отмечал он.