Ещё
В Крыму ответили на жалобы телеведущей Шараповой на пробки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Крыму ответили на жалобы телеведущей Шараповой на пробки 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
«Не закончена до конца автомобильная дорога федерального значения „Таврида“, поэтому и существуют проблемы. Сейчас движение происходит по одной старой дороге», — сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов. Ранее на автомобильные заторы на полуострове пожаловалась телеведущая Арина Шарапова.
Член комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма Валерий Аксенов подтвердил, что на полуострове существуют проблемы с автомобильными заторами. Он уверен, что ситуация изменится после завершения строительства федеральной трассы «Таврида» (Р260).
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на транспортную ситуацию в Крыму пожаловалась российская телеведущая Арина Шарапова. В частности, она выразила возмущение по поводу «несоблюдения» водителями большегрузных автомобилей временного решения властей Крыма о запрете движения грузовиков в дневное время на участке трассы от Батального до Симферополя.
Впрочем, запрет официально должен вступить в силу только с 15 августа. Как пояснили в Госкомите дорожного хозяйства республики Крым, ограничение для большегрузных грузовиков будет действовать в период с 15 августа по 15 сентября 2018 года с 10.00 до 22.00 часов.
В последнее время особенно много жалоб на многокилометровые пробки в районе Феодосии. Это вызвано в том числе разгаром туристического сезона. После открытия автомобильного движения по Крымскому мосту тысячи туристов поехали отдыхать на полуостров на машинах. Глава Крыма Сергей Аксенов в начале недели поручил профильным министерствам и ведомствам подготовить план о ликвидации проблемы.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о многокилометровых пробках на территории полуострова и на трассе М4. В некоторых местах обстановка осложняется ремонтными работами. Власти сообщали, что разгрузить дороги получится после постройки трассы «Таврида». Двухполосную дорогу от Керчи до Симферополя обещают открыть в конце 2018 года, а запустить все четыре полосы — в 2020-м.
Последние новости
Крымский мост начал отделяться от Крыма Исполняющим обязанности главы московского главка СК стал Андрей Стрижов Жители Караганды нашли в квартире змею и оставили ее себе
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО162
«Гелендваген» Тимати выставили на продажу1
Страховщикам разрешат шпионить за водителями
Встречайте Kia Optima после рестайлинга
Россиянам упростили регистрацию машин
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение