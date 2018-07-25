В Крыму ответили на жалобы телеведущей Шараповой на пробки

Член комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма Валерий Аксенов подтвердил, что на полуострове существуют проблемы с автомобильными заторами. Он уверен, что ситуация изменится после завершения строительства федеральной трассы «Таврида» (Р260).

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на транспортную ситуацию в Крыму пожаловалась российская телеведущая Арина Шарапова. В частности, она выразила возмущение по поводу «несоблюдения» водителями большегрузных автомобилей временного решения властей Крыма о запрете движения грузовиков в дневное время на участке трассы от Батального до Симферополя.

Впрочем, запрет официально должен вступить в силу только с 15 августа. Как пояснили в Госкомите дорожного хозяйства республики Крым, ограничение для большегрузных грузовиков будет действовать в период с 15 августа по 15 сентября 2018 года с 10.00 до 22.00 часов.

В последнее время особенно много жалоб на многокилометровые пробки в районе Феодосии. Это вызвано в том числе разгаром туристического сезона. После открытия автомобильного движения по Крымскому мосту тысячи туристов поехали отдыхать на полуостров на машинах. Глава Крыма Сергей Аксенов в начале недели поручил профильным министерствам и ведомствам подготовить план о ликвидации проблемы.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о многокилометровых пробках на территории полуострова и на трассе М4. В некоторых местах обстановка осложняется ремонтными работами. Власти сообщали, что разгрузить дороги получится после постройки трассы «Таврида». Двухполосную дорогу от Керчи до Симферополя обещают открыть в конце 2018 года, а запустить все четыре полосы — в 2020-м.