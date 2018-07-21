Хоккеисты «Сибири» помыли автомобили фанатов в рамках благотворительной акции

Игроки новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» приняли участие в благотворительной акции, сообщает "Советский спорт"

Хоккеисты вместе с девушками из группы поддержки помыли автомобили болельщиков. Как передает пресс-служба клубы, было собрано 24 тысячи рублей.

Ранее глава мирового хоккея поздравил Россию с завершением ЧМ-2018.