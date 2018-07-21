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Хоккеисты «Сибири» помыли автомобили фанатов в рамках благотворительной акции
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Хоккеисты «Сибири» помыли автомобили фанатов в рамках благотворительной акции 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Игроки новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» приняли участие в благотворительной акции, сообщает "Советский спорт".
Хоккеисты вместе с девушками из группы поддержки помыли автомобили болельщиков. Как передает пресс-служба клубы, было собрано 24 тысячи рублей.
В акции участвовали Александр Локтев, Данил Романцев, Семен Иванов, Владислав Наумов, Павел Ткаченко, Андрей Сигарев, Дмитрий Лукин и Сергей Барбашев.
Ранее глава мирового хоккея поздравил Россию с завершением ЧМ-2018.
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