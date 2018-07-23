Fiat Chrysler экстренно сменил руководителя

Fiat Chrysler Automobile (FCA) объявила об экстренной смене руководителя. В субботу новым гендиректором компании был назначен Майк Мэнли , прежде руководивший в итало-американском концерне маркой Jeep , сообщила компания.

Серджио Маркионне, возглавлявший Fiat с 2004 г. и объединивший его с Chrysler, недавно перенес операцию на плече и не появлялся на публике с конца июня. На прошлой неделе СМИ писали, что 66-летнего топ-менеджера не будет 25 июля на пресс-конференции по итогам II квартала. После операции возникли неожиданные осложнения, состояние здоровья Маркионне ухудшилось, и он «не сможет вернуться к исполнению своих обязанностей», сообщила в субботу компания. Ранее планировалось, что смена руководства компании произойдет постепенно в течение ближайших месяцев. Официально контракт Маркионне истекал в будущем году.

Мэнли, которому сейчас 54 года, приступит к исполнению обязанностей гендиректора немедленно, решил срочно созванный совет директоров. Мэнли станет первым иностранцем, возглавившим Fiat. Новый гендиректор FCA начал работать в DaimlerChrysler в 2000 г., в последние годы руководил Jeep, одну из самых продаваемых и прибыльных марок автоконцерна. С 2014 г. мировые продажи Jeep выросли вдвое, до 2 млн автомобилей. Мэнли также занимался развитием марки пикапов Ram, также очень успешной в концерне.

Смена гендиректора не отразится на стратегии компании, но перед новым руководителем стоит задача продвигать успешные бренды за пределами США. Внедорожники и пикапы не так популярны в Европе, как в Штатах, поэтому решить эту задачу будет непросто, отмечает ТАСС . Сейчас 66% выручки FCA приходится на Северную Америку, но ее доля последние два года снижается. Перед Мэнли также стоит задача нагнать конкурентов в новых технологиях — самоуправляемых машинах и электромобилях, и закончить трансформацию высокодоходных брендов Alfa Romeo Maserati , начатую Маркионне.

За 14 лет во главе Fiat Маркионне добился серьезных успехов, превратив итальянского производителя в международную компанию с глобальным присутствием. В 2004 г. он спас Fiat от казавшегося неминуемым банкротства, затем гладко провел слияние с Chrysler, хотя многие эксперты предрекали этому союзу множество трудностей, и сократил долги компании практически до минимума — только за последние 4 года компания уменьшила долг на $12,5 млрд, отмечает «Интерфакс» . Маркионне перенес юридическую регистрацию FCA в Амстердам, налоговое резидентство — в Лондон, сохранив котировку на бирже а Милане.

Маркьонне выделил в отдельную компанию производителя спортивных автомобилей Ferrari и провел ее IPO. Теперь Ferrari стоит почти $35 млрд (оценка при IPO — $10 млрд), то есть почти столько же, сколько вся FCA. На месте гендиректора Ferrari (Маркионне стал управлять Ferrari, включая ее команду в гонках «Формулы-1», два года назад) назначен член совета директоров компании Луис Кэри Камиллери, бывший председатель совета директоров Philip Morris

В I квартале 2018 г. FCA увеличила чистую прибыль на 59% — до 1,02 млрд евро. Квартальная выручка уменьшилась на 2%, до 27 млрд евро из-за неблагоприятных колебаний валютных курсов. Глобальные продажи автомобилей увеличились в I квартале на 5% — до 1,2 млн машин, при этом продажи Jeep взлетели на 37%. По квартальной прибыли FCA опередил Ford и вплотную приблизился к GM, отмечает «Интерфакс». Автоконцерн подтвердил прогноз выручки на 2018 г. на уровне 125 млрд евро, скорректированной операционной прибыли — 8,7 млрд евро. За четыре года компания намерена увеличить прибыль вдвое и повысить рентабельность с 6,3% до 11%.

Решения совета директоров должны быть утверждены на ассамблее акционеров. Президентом FCA остается Джон Элканн , член семьи Аньеллли, которая контролирует крупнейшего итальянского автопроизводителя.

Инвесторам не понравилась смена руководства FCA. Акции FCA подешевели на 3,6% в Милане и на столько же в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в понедельник. За последние 12 месяцев капитализация компании взлетела на 65%, до $37,5 млрд Упали также акции Ferrari (на 4,6%) и инвестиционного холдинга семьи Аньелли Exor (на 3,8%).