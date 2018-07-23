Руководство дорожного хозяйства Челябинска предложили лишить зарплаты

Руководителям Управления дорожного хозяйства Челябинска предложили подать в отставку.

С таким предложением на своей странице «ВКонтакте» выступили участники сообщества «Челябинский урбанист». Поводом послужило фото, на котором видно дорожное ограждение, установленное в нескольких сантиметрах от ограждения подземного перехода на пересечении улицы Братьев Кашириных и Свердловского проспекта. При этом, как утверждает лидер сообщества Лев Владов, каждая секция обошлась городской казне в 4 тысячи рублей.

«Как на это отреагирует челябинская общественность? Мы считаем, что в здоровом обществе должен происходить резонанс после подобных событий, — написал Владов. — Нам кажется, что у мэра недостаточно сведений насчёт эффективности работы подразделений администрации. У нас очень много вопросов к деятельности управления дорожного хозяйства. Надеемся, после подобных «проведенных работ по установке пешеходных ограждений» у главы города тоже появятся вопросы. Минимум, чего мы просим — возмещение ущерба городскому бюджету на стоимость установки ограждений вдоль ограждений. Вычтите у ответственного лица из зарплаты. Публично, пожалуйста».

В качестве примера Владов приводит случай, произошедший в Германии. Там чиновник отвёз мотоцикл на дачу на служебном грузовике. Об этом узнала общественность, и после разразившегося скандала и чиновник ушёл в отставку.