Ещё
Руководство дорожного хозяйства Челябинска предложили лишить зарплаты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Руководство дорожного хозяйства Челябинска предложили лишить зарплаты 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
Руководителям Управления дорожного хозяйства Челябинска предложили подать в отставку.
С таким предложением на своей странице «ВКонтакте» выступили участники сообщества «Челябинский урбанист». Поводом послужило фото, на котором видно дорожное ограждение, установленное в нескольких сантиметрах от ограждения подземного перехода на пересечении улицы Братьев Кашириных и Свердловского проспекта. При этом, как утверждает лидер сообщества Лев Владов, каждая секция обошлась городской казне в 4 тысячи рублей.
«Как на это отреагирует челябинская общественность? Мы считаем, что в здоровом обществе должен происходить резонанс после подобных событий, — написал Владов. — Нам кажется, что у мэра недостаточно сведений насчёт эффективности работы подразделений администрации. У нас очень много вопросов к деятельности управления дорожного хозяйства. Надеемся, после подобных «проведенных работ по установке пешеходных ограждений» у главы города тоже появятся вопросы. Минимум, чего мы просим — возмещение ущерба городскому бюджету на стоимость установки ограждений вдоль ограждений. Вычтите у ответственного лица из зарплаты. Публично, пожалуйста».
В качестве примера Владов приводит случай, произошедший в Германии. Там чиновник отвёз мотоцикл на дачу на служебном грузовике. Об этом узнала общественность, и после разразившегося скандала и чиновник ушёл в отставку.
АиФ: последние новости
В Челябинской области продают «Гелендваген» Тимати Неизвестный устроил стрельбу на свадьбе в Магнитогорске На ЧМЗ перекроют движение автомобилей
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве подешевел бензин30
Россиян лишают ДСАГО3
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Чем отличается вариатор от автомата и робота?
Пять жертв встречки100
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение