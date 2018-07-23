Эксперты оценили стоимость моста через реку Лена в Якутии в 70-80 млрд рублей

ЯКУТСК, 23 июля. / ТАСС /. Эксперты оценили максимальную стоимость строительства мостового перехода через реку Лена в 70-80 млрд рублей. К такому выводу пришли участники международной конференции «Переход через Лену: Пути решения», которая состоялась в Якутске 21-22 июля, сообщил журналистам в понедельник и.о. первого вице-премьера Якутии Алексей Стручков

Ранее китайская компания Power China оценила предварительную стоимость проекта строительства мостового перехода через реку Лену в Якутии в 104 млрд рублей, что почти вдвое больше расчетов 2008 года.

"Экспертами были высказаны предложения о возможной оценке капитальных вложений в строительство мостового перехода, которые оцениваются в диапазоне от 70 до 80 млрд рублей, причем, это максимальная стоимость", — сказал Стручков.

Он добавил, что в основе расчетов китайских партнеров была заложена стоимость доставки строительных материалов из КНР. «С учетом того, что планируется максимально использовать местные материалы, стоимость значительно снижается. Предложение КНР оценивается и изучается. Кроме того, проектом интересуются японские компании, которые были представлены на конференции», — добавил он, отметив, что в качестве механизмов финансирования рассматриваются варианты государственно-частного партнерства и заключения концессионного соглашения.

По его словам, на конференции рассматривались варианты строительства моста. «Проект планируется реализовать в два этапа. Первый этап — строительство автомобильного моста. Второй этап — в виде [строительства] железнодорожного перехода», — отметил Стручков, пояснив, что строительство моста будет вестись в условиях вечной мерзлоты и резких перепадов температур.

По всему течению Лены нет ни одного моста, кроме Осетровского в Иркутской области. Мост через Лену является для республики одним из главных проектов, поскольку позволит создать в районе Якутска логистический центр, где должны соединиться три федеральных маршрута — железная дорога, речной и авиационный транспорт, а также региональные автодороги. Предполагается, что благодаря реализации проекта ежегодные объемы грузоперевозок в регионе вырастут в три раза и составят 6 млн тонн.