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Иностранные инвесторы интересуются проектом строительства моста через Лену
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Иностранные инвесторы интересуются проектом строительства моста через Лену 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
ЯКУТСК, 23 июл — РИА Новости. Иностранные инвесторы из Китая и Японии интересуются проектом строительства моста через Лену, сообщил на пресс-конференции первый вице-премьер республики Якутии Алексей Стручков.
"Мы ведем переговоры с иностранными инвесторами из Китая и Японии, которые выражают готовность к реализации проекта строительства моста через реку Лена", — отметил Стручков.
Стоимость моста эксперты оценили в 70-80 миллиардов рублей. На конференции были рассмотрены различные финансовые механизмы для реализации строительства, в том числе вариант строительства на основе концессионного соглашения.
"Главным результатом конференции можно считать то, что все участники признают необходимость строительства мостового перехода в совмещенном автомобильно-железнодорожном варианте с учетом прогноза потока грузов, как в сторону Якутска, так и в обратном направлении в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов", — добавил Стручков.
На запланированном в сентябре IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке правительство Якутии намерено посвятить теме моста через реку Лена отдельную сессию.
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