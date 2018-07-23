День икс: городские власти обещают открыть Бельский мост 26 июля

— Ремонт Бельского моста в Уфе завершится на этой неделе — ожидается, что движение по нему откроется в четверг, 26 июля, — сообщили в Госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству.

Сейчас на мосту идет укладка асфальта

Изначально завершить восстановительные работы планировалось к 12 июня, однако сроки пришлось скорректировать. Дополнительное обследование, проведённое после демонтажа основных участков железобетонной плиты, выявило скрытые ранее дефекты — повреждения на опоре № 8. Из-за этого дату окончания ремонта пришлось сдвинуть.

По данным Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству, сейчас в республике ведётся работа ещё по десяти мостам.

Самый крупный объект в этом списке — мост через реку Уфу, который строится в Караидельском районе. Он является частью автодороги Бирск — Тастуба — Сатка — одной из «юбилейных» строек к 100-летию Башкирии. Также ведётся реконструкция мостов через реку Малый Ик (Кугарчинский район) и реку Янгельку (Абзелиловский район). Продолжается ремонт мостов в Бакалинском (река Матинка), Белокатайском (река Вас-Елга), Буздякском (река Чермасан), Гафурийском (река Белая), Калтасинском (реки Гарейка и Суваляш), Кушнаренковском (река Ахта) районах республики.