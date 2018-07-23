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День икс: городские власти обещают открыть Бельский мост 26 июля
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День икс: городские власти обещают открыть Бельский мост 26 июля 

ufa1.ru 39 минут назад
Фото: ufa1.ru
— Ремонт Бельского моста в Уфе завершится на этой неделе — ожидается, что движение по нему откроется в четверг, 26 июля, — сообщили в Госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству.
Сейчас на мосту идет укладка асфальта
Изначально завершить восстановительные работы планировалось к 12 июня, однако сроки пришлось скорректировать. Дополнительное обследование, проведённое после демонтажа основных участков железобетонной плиты, выявило скрытые ранее дефекты — повреждения на опоре № 8. Из-за этого дату окончания ремонта пришлось сдвинуть.
По данным Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству, сейчас в республике ведётся работа ещё по десяти мостам.
Самый крупный объект в этом списке — мост через реку Уфу, который строится в Караидельском районе. Он является частью автодороги Бирск — Тастуба — Сатка — одной из «юбилейных» строек к 100-летию Башкирии. Также ведётся реконструкция мостов через реку Малый Ик (Кугарчинский район) и реку Янгельку (Абзелиловский район). Продолжается ремонт мостов в Бакалинском (река Матинка), Белокатайском (река Вас-Елга), Буздякском (река Чермасан), Гафурийском (река Белая), Калтасинском (реки Гарейка и Суваляш), Кушнаренковском (река Ахта) районах республики.
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