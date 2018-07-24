Чемпионат России по вольной и греко-римской борьбе пройдёт в Подмосковье в августе

Чемпионат России по вольной и греко-римской борьбе пройдёт в подмосковном Одинцове в августе, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства физической культуры и спорта

Турнир по вольной борьбе проведут со 2 по 6 августа, по греко-римской — с 7 по 10 августа.

Как ожидается, в соревнованиях будут участвовать более 800 спортсменов.

«Не секрет, что российская школа борьбы — это кузница олимпийских чемпионов», — заявил глава министерства Роман Терюшков . По его словам, для региона это очень важное и крайне престижное мероприятие.

Ранее «Реальное время» сообщало, что чемпионат мира по пляжному гандболу пройдёт 24—29 июля в Казани.