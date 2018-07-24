Ещё
Рейтинг муниципалитетов Подмосковья подготовят в августе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рейтинг муниципалитетов Подмосковья подготовят в августе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Рейтинг муниципальных образований Подмосковья представят в августе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Во вторник в Подмосковье проходит заседание правительства региона.
«Нам нужно подготовить рейтинг-50. Я прошу Вас (заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Смирнова — ред.) на одном из следующих заседаний правительства этот доклад сделать», — сказал Воробьев.
Смирнова отметила, что готова представить доклад на следующем заседании.
В 2018 году в рейтинге-50, в рамках которого оценивается эффективность работы органов местного самоуправления в Подмосковье по достижению целевых показателей развития региона, появился новый критерий, отражающий прирост малых предприятий. Всего в рейтинге содержатся 50 целевых показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям: «Предпринимательская деятельность» (шесть); «Государственные и муниципальные услуги» (14); «Эффективное управление» (пять); «Качество жизни» (23); «Сельское хозяйство» (два).
Ежегодно показатели уточняются с учетом тех приоритетных задач, которые определены в указах, послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в обращении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к жителям.
РИАМО: последние новости
Скорая помощь в Подмосковье доезжает до пациентов меньше чем за 20 минут в 96% случаев Еще четыре эстакады построят в Московской области Подмосковье ведет переговоры с инвесторами об открытии новых автозаводов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян хотят отбирать автомобили652
«Гелендваген» Тимати выставили на продажу1
Разводка за сплошную: как водитель не дал себя обмануть2
Война все спишет: какие автомобили заберут у россиян
ТОП-5 страшных ошибок при замене масла
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение