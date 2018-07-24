Рейтинг муниципалитетов Подмосковья подготовят в августе

Рейтинг муниципальных образований Подмосковья представят в августе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

Во вторник в Подмосковье проходит заседание правительства региона.

Смирнова отметила, что готова представить доклад на следующем заседании.

В 2018 году в рейтинге-50, в рамках которого оценивается эффективность работы органов местного самоуправления в Подмосковье по достижению целевых показателей развития региона, появился новый критерий, отражающий прирост малых предприятий. Всего в рейтинге содержатся 50 целевых показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям: «Предпринимательская деятельность» (шесть); «Государственные и муниципальные услуги» (14); «Эффективное управление» (пять); «Качество жизни» (23); «Сельское хозяйство» (два).