Ещё
Подмосковье ведет переговоры с автопроизводителями Южной Кореи и Японии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подмосковье ведет переговоры с автопроизводителями Южной Кореи и Японии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Власти Московской области ведут переговоры с крупными автопроизводителями Республики Корея и Японии, заявил в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Переговоры ведем, это непростая задача. Все регионы — конкурируем друг с другом. Сказать, что есть очередь их автогигантов, которые хотят построить заводы, это было бы преувеличением, поэтому мы работаем — и с Кореей работаем, и с Японией работаем. Ездили туда в прошлом году для того, чтобы делать роуд-шоу, рассказывать о Московской области. В общем, ведем работу, как только будет что-то конкретное, будем обязательно вас информировать", — сказал Воробьев в понедельник в эфире телеканала «Россия 24», на вопрос о том, с какими крупными автопроизводителями власти Подмосковья ведут переговоры.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка Два смерча над Черным морем попали на видео
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве подешевел бензин30
Россиян лишают ДСАГО3
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Чем отличается вариатор от автомата и робота?
Пять жертв встречки100
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение