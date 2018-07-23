В Ярославле арестовали машину скорой помощи: за что

Компания задолжала сто тысяч рублей

Организация, оказывающая услуги скорой помощи задолжала сто тысяч рублей по налогам, взносам и страховке. Руководству не раз об этом сообщали, но гасить свои долги органицзация не спешила, тогда приставы решились на крайние меры.

— К должнику выехал пристав, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Он составил акт описи и ареста автотранспортного средства — кареты скорой помощи.

Машину оставили на ответственное хранение организации, но если долг так и не погасят, то авто отберут и реализуют.

Зимой частную скорую заподозрили в том, что компания дважды наживается на своих пациентах.