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В Ярославле арестовали машину скорой помощи: за что
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В Ярославле арестовали машину скорой помощи: за что 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Компания задолжала сто тысяч рублей
Организация, оказывающая услуги скорой помощи задолжала сто тысяч рублей по налогам, взносам и страховке. Руководству не раз об этом сообщали, но гасить свои долги органицзация не спешила, тогда приставы решились на крайние меры.
— К должнику выехал пристав, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Он составил акт описи и ареста автотранспортного средства — кареты скорой помощи.
Машину оставили на ответственное хранение организации, но если долг так и не погасят, то авто отберут и реализуют.
Зимой частную скорую заподозрили в том, что компания дважды наживается на своих пациентах.
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