В Новоалтайске сдали первую отремонтированную улицу

Минстройтранс региона отрапортовал о завершении в Новоалтайске ремонта первого объекта по проекту «Безопасные и качественные дороги» — улицы Прудской.

«У нас, как у заказчика, никаких нареканий по ремонту улицы Прудской нет, мы ознакомились с результатами проверки, изучили документы о качестве материала — всё в порядке», — цитирует главу Новоалтайска Сергея Еремеева сайт министерства.

По словам представителя подрядчика, главного инженера Северо-Восточного ДСУ Сергея Крауса , помимо обновления покрытия на этом участке были сделаны остановочные павильоны, вдоль дороги заасфальтированы тротуары, а также уложена дорожная неровность на пешеходном переходе, которая обеспечивает безопасность переходящих дорогу горожан.

Эти слова должны обнадёжить жителей Павлокорчагинского микрорайона города, пользующихся автобусными остановками на улице Переездной, также подлежащей ремонту по программе БКД. Собственно, укладка нового асфальта на этой улице, являющейся одним из въездов в Новоалтайск, была завершена пару недель назад, что многие обыватели сочли завершением дорожных работ на этом участке. Поэтому их озадачило, что «карманы» у остановок общественного транспорта остались неприкосновенными, во всей своей неприглядной красе. Более того, новое дорожное полотно заметно выше выщербленного асфальта у остановок, и любой дождь теперь там обеспечивает скопление воды, что то ещё «удовольствие» для людей, ожидающих автобусы. Но, видимо, дорожники ещё «не насовсем» ушли с Переездной…

Всего по проекту БКД в городе-спутнике краевого центра в этом году должно быть отремонтировано 8 улиц, на что, как сообщалось ранее, выделено 100 млн рублей. По данным краевого Минстройтранса, общий процент работ по Новоалтайске составляет более 70%. К началу осени всё объекты проекта планируется сдать в эксплуатацию.