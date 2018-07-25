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Ехать с ветерком или стоять в пробках? О новой схеме движения в Воронеже
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Ехать с ветерком или стоять в пробках? О новой схеме движения в Воронеже 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Хорошая новость для автолюбителей: реконструкция развязки на ул. 9 Января близка к завершению, и к 1 сентября основные направления движения будут запущены. Однако дорожных проблем ещё много, и их решение, похоже, затягивается на несколько лет.
Наука в помощь
Только к следующему году власти готовы представить проект долгожданной развязки на ул. Остужева. При этом её строительство уже подорожало с 4,5 до 4,9 млрд руб., а с учётом ветки метро — до 5,1 млрд рублей.
Да и строительство дублёра Московского проспекта, о котором стало известно в конце прошлого года, тоже, как выяснилось, долговременный проект. К июню 2019 года планируют лишь подготовить проектно-сметную документацию. Зато стало известно, что ради него близ пересечения ул. Солнечной и ул. 45-й Стрелковой Дивизии запланирован выкуп и переселение от 6 до 12 домов — в зависимости от масштабов расширения дороги.
По словам врио руководителя регионального департамента транспорта и автомобильных дорог Максима Оськина, местные жители не против переселения, и предварительная договорённость с собственниками уже есть.
— Задержка с проектом дублёра была связана с тем, что надо было уточнить границы земельных участков, а также придать официальный статус брошенным ведомственным сетям, которые относились к заводам и предприятиям, — пояснил чиновник. — Сейчас от имени управы и мэрии отправлены соответствующие запросы, ждём решения суда, который признает сети бесхозными.
Следующий этап в создании дублёра — это раздвоение улицы Свободы и примыкание её к путепроводу по ул. 9 Января с выходом на Кольцовскую. При этом важно просчитать мощность транспортных потоков, которые возьмёт на себя дублёр.
— Допустим, разгрузится Московский проспект, и автотранспорт перейдёт на Кольцовскую, а там тоже заторы. Куда дальше? — продолжил чиновник. — На перекрёсток 20-летия Октября и ул. Ворошилова — а что потом делать? Поэтому мы решили заказать новую схему организации дорожного движения. Учёные — скорее всего, мы с этим вопросом обратимся в РОСДОРНИИ — просчитают для нас, как при изменении схемы организации на одном перекрёстке изменятся потоки, и где и какие нужно поставить автоматизированные системы, дополнительные знаки и светофоры.
Кстати, новая комплексная схема организации дорожного движения коснётся не только Воронежа, но и шести близлежащих районов. Таким образом, с учётом изменения городской застройки актуализируют схему 5-летней давности, которую так и не удалось завершить. Стоимость работ подсчитают к октябрю этого года.
С новым покрытием
Благодаря федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Воронеже продолжается масштабный ремонт трасс. Всего в этом году обновляют 160 км дорог в Воронеже, 115 км — в агломерации и на 350 км дорожного полотна уже проходит текущий ремонт. В этом году объём дорожного фонда, с учётом федеральных средств, составил 10,4 млрд рублей.
— К концу 2019 года мы завершим глобальный ремонт дорог, имеющих социальные объекты — остановки общественного транспорта, рынки и пр., и перейдём непосредственно к ремонту межквартальных проездов и улицам частного сектора. В следующем году запланирован и ремонт виадука через ул. 9 Января. Заявка на объект удовлетворена, но если она не пройдёт по федеральному проекту, мы вынуждены будем заложить софинансирование и отремонтируем виадук за счёт местного бюджета, — пообещал Максим Оськин.
АиФ: последние новости
ОЭМК признан лучшим поставщиком Groupe PSA В следующем году в Воронеже отремонтируют мост на 9 Января Дорогу в обход воронежского села Лосево строят с опережением графика
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