Автосалон в Детройте: смерть в июне

Некогда ведущий автосалон Северной Америки переносят с января на июнь. Причина: низкий интерес автомобильных брендов Первая «высокая» волна отказов от участия в Детройтском автосалоне прошла ещё в кризис 2008-2009 годов: выставка 2009 года не досчиталась десятка брендов, а количество посетителей упало с 700 тыс. до 650 тыс. Затем интерес к шоу стал восстанавливаться, но только со стороны посетителей. В 2010 году на выставку пришли уже 715 тыс. человек, а в последующие годы их число превысило отметку в 800 тыс. Для сравнения, автошоу в Женеве, Париже и Франкфурте посещают по 1,2-1,5 млн человек, а в павильоны Московского международного салона до коллапса в 2016 году приходило до 1 млн человек.

Daimler, BMW, Volvo, Tesla, Porsche, Между тем, интерес автопроизводителей к автосалону в Детройте, увы, не восстановился. В автошоу 2019 года, которое пройдёт в прежнее время (в середине января) и в прежнем формате, не будут участвовать Audi Mitsubishi , Mini, Jaguar и Land Rover и другие. Род Альбертс, исполнительный директор автошоу, объяснил журналистам издания Automotive News, что зима — «мёртвое время, все отдыхают». Дескать, именно поэтому интерес автомобильных компаний низкий. Доля правды в этом есть: хотя выставку и проводят в середине января, подготовка к ней начинается заранее, поэтому и организаторы, и участники вынуждены доплачивать сотрудникам внеурочные за новогодние дни, Рождество и даже за День Благодарения, который выпадает на последний четверг ноября. Однако ж, вспомним, что не так давно в сильную конкуренцию с Детройтом вступил Лас-Вегас, где ежегодно проводят выставку потребительской электроники CES: многие ведущие автомобильные компании (и даже заглядывающиеся на рынок США «китайцы») в поиске новых форматов и новых площадок начали переносить свои премьеры туда. И почему-то ни организаторов CES, ни экспонентов не смущает, что выставка проводится в первой декаде января!

Впрочем, CES, конечно, не главная причина: как известно, после 2008 года Детройт стал вымирать, производство из города стало уходить. И дело, опять же, не только в кризисе: напомним, что с 1994 года начала функционировать NAFTA — зона беспошлинной торговли, которую образовали Канада, Мексика и США. Поскольку зарплаты сотрудников автомобильной сферы в Мексике ниже почти в десять раз, автомобильные заводы начали «сползать» на юг. Главный штат Среднего запада — Мичиган, а вместе с ним и другие штаты, стали превращаться в неблагополучные. В том же Мичигане сейчас фиксируется один из самых высоких уровней безработицы — 10-12% ежегодно, а уж об уровне преступности в «мёртвых» районах Детройта и говорить не приходится. Не удивительно, что первыми автошоу в Детройте покинули премиум-производители.

Видя, что тенденцию не переломить, организаторы решили перенести выставку 2020 года с января на июнь. По крайней мере, это совершенно точно даст экономию на внеурочных. Формат мероприятия поменяют: выставку совместят с Фестивалем скорости и экспозицией «высоких автомобильных технологий», а существенную часть стендов вынесут на воздух. Количество журналистских дней обрежут до одного, а время для визита публики сократят до недели — с 8 по 15 июня. В пресс-релизе, размещённом на сайте Автошоу в Детройте, приведены отзывы экспертов автоиндустрии. Так, весьма положительно о переносе высказались спикеры GM, Ford , GAC, Toyota Hyundai . Однако отметим, что эти компании и не планировали покидать Детройт и их одобрение вряд ли стимулирует возвращение отказников. Даже если Детройт и не вернёт свой былой статус, это вовсе не означает прекращение активности. Вспомним, что в Иллинойсе уже много лет проводится автосалон в Чикаго, который по количеству премьер уступает даже ММАС. И ничего, приходят посетители!

Напомним, что впервые автошоу в Детройте провели в декабре 1907 года под крылом DADA — Ассоциации автодилеров Детройта. С тех пор выставка и проводится под патронатом этой организации. Во время войны правительством США был введён запрет на продажу легковых автомобилей частникам, что делало мероприятие бессмысленным. Однако и после победы союзников DADA ещё долго раскачивалась: лишь в 1954 году, после 13-летнего перерыва, Детройт вновь принял посетителей. По материалам: www.kolesa.ru