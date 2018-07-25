Директор омского ДРСУ стал фигурантом уголовного дела

По версии прокуратуры, директор госпредприятия «Оконешниковское дорожное ремонтно-строительное управление» Петр Попов незаконно получал премию за выслугу лет. Прокуратура Оконешниковского района Омской области направила в суд уголовное дело. Директор дорожно-строительного предприятия обвиняется в хищении денежных средств. Возглавляющего «Оконешниковское ДРСУ» Петра Попова подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

— В 2015 году он издал приказ о выплате ежемесячного вознаграждения за выслугу лет работникам организации, неправомерно указав себя в списке получателей стимулирующей выплаты. Введя в заблуждение главного бухгалтера предприятия, поручил начислить средства с января по октябрь 2015 года. Имущественный ущерб составил около 80 тыс. руб., — пояснили в прокуратуре

Обвиняемый уже возместил больше половины ущерба — 40 тыс. руб. Представителем предприятия заявлен иск на оставшуюся сумму.