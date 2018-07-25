Ещё
Директор омского ДРСУ стал фигурантом уголовного дела
Далее:
Читайте также:
Ещё

Директор омского ДРСУ стал фигурантом уголовного дела 

Омск Здесь 51 минуту назад
Фото: Омск Здесь
По версии прокуратуры, директор госпредприятия «Оконешниковское дорожное ремонтно-строительное управление» Петр Попов незаконно получал премию за выслугу лет. Прокуратура Оконешниковского района Омской области направила в суд уголовное дело. Директор дорожно-строительного предприятия обвиняется в хищении денежных средств. Возглавляющего «Оконешниковское ДРСУ» Петра Попова подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.
— В 2015 году он издал приказ о выплате ежемесячного вознаграждения за выслугу лет работникам организации, неправомерно указав себя в списке получателей стимулирующей выплаты. Введя в заблуждение главного бухгалтера предприятия, поручил начислить средства с января по октябрь 2015 года. Имущественный ущерб составил около 80 тыс. руб., — пояснили в прокуратуре.
Обвиняемый уже возместил больше половины ущерба — 40 тыс. руб. Представителем предприятия заявлен иск на оставшуюся сумму.
Омск Здесь: последние новости
Юбилейный мост в Омске не успеют открыть ко Дню города В Ленинском округе Омска перекроют дорогу из-за ремонта на теплосетях Омские полицейские проверят городские маршрутки на безопасность
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО3
АЗС разливала воздух вместо бензина2
У россиян хотят отбирать автомобили695
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
«Гелендваген» Тимати выставили на продажу1
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение