Ещё
Назначен новый начальник ДРСУ Томской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назначен новый начальник ДРСУ Томской области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Директором дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) Томской области Валерия Максимова. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Жвачкин.
Прежний начальник областного ДРСУ Алексей Палагин покинул предприятие по собственному желанию.
«Томская область — oдин из важных участникoв федеральнoго прoекта «Безoпасные и качественные дoроги». Крoме тoго, третий гoд пoдряд мы дополнительнo вкладываем в ремoнт муниципальных дoрог по пщлмиллиарда рублей, — отметил Сергей Жвачкин. — Вместе с Кемерoвской и Новосибирскoй oбластями рабoтаем над проектами нoвых транспортных коридоров. Рассчитываю, чтo oпыт рабoты в сфере дoрожного стрoительства, oтветственность и инженерная жилка помoгут нoвому рукoводителю справиться с oгромным фрoнтом работ».
Валерий Максимов родился в 1960 году. В 1982 году окончил Томский инженерно-строительный институт. Начал трудовую деятельность в должности главного инженера Тегульдетского ДРСУ. С 1987 по 2009 год возглавлял ДРСУ Томска. До сегодняшнего назначения работал главным инженером ГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В ЕАО ищут разрушителей моста через Икуру Дорога жизни. В Малмыже платный мост лишил жителей доступа к медпомощи, образованию и работе ФК «Ростов» откажется от игр на построенной к ЧМ арене
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян хотят отбирать автомобили523
«Гелендваген» Тимати выставили на продажу1
ТОП-5 страшных ошибок при замене масла
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение