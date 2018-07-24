Опубликовано расписание автобусов на #ZBFest в Балаклаве

Для гостей фестиваля #ZBFest, который пройдет 4 августа в Балаклаве, организован специальный трансфер. Количество парковочных мест будет крайне ограничено.

До места проведения — виноградников «Золотой Балки» — запустят 20 комфортабельных автобусов.

Транспорт с символикой фестиваля будет курсировать по следующим маршрутам:

Маршрут 1: Площадь Ушакова — Сапун Гора — АЗС ТЭС. Время движения 15:00 — 20:00 Маршрут 2: 5 километр (кафе «Золотое Кольцо») — Ялтинское кольцо — АЗС ТЭС. Время движения 15:00 — 20:00 и 00:00 — 02:30 Помимо трансфера к месту проведения фестиваля и обратно можно будет добраться регулярным общественным транспортом (автобус № 9, 108). Согласно распоряжению Губернатора Дмитрия Овсянникова , с 15:00 4 августа до 02:00 5 августа будет ограничен проезд всех видов транспортных средств, за исключением общественного транспорта. Владельцев личных автомобилей организаторы фестиваля настоятельно просят воспользоваться трансфером или организованными стоянками:

— на повороте к селу Первомайскому (Первомайке) Ялтинское шоссе; — на улице Крестовского после АЗС ТЭС на виноградниках Агрофирмы Золотая Балка. Количество парковочных мест на территории фестиваля ограничено. На фестивале #ZBfest под открытым небом выступят группировка «Лениград», Егор Крид , Log-Dog и Вадим Самойлов (Агата Кристи).

Место поведения Севастополь, Балаклавский район, улица Крестовского, 66