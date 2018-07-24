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Опубликовано расписание автобусов на #ZBFest в Балаклаве
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Опубликовано расписание автобусов на #ZBFest в Балаклаве 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Для гостей фестиваля #ZBFest, который пройдет 4 августа в Балаклаве, организован специальный трансфер. Количество парковочных мест будет крайне ограничено.
До места проведения — виноградников «Золотой Балки» — запустят 20 комфортабельных автобусов.
Транспорт с символикой фестиваля будет курсировать по следующим маршрутам:
Маршрут 1: Площадь Ушакова — Сапун Гора — АЗС ТЭС. Время движения 15:00 — 20:00  Маршрут 2: 5 километр (кафе «Золотое Кольцо») — Ялтинское кольцо — АЗС ТЭС. Время движения 15:00 — 20:00 и 00:00 — 02:30 Помимо трансфера к месту проведения фестиваля и обратно можно будет добраться регулярным общественным транспортом (автобус № 9, 108). Согласно распоряжению Губернатора Дмитрия Овсянникова, с 15:00 4 августа до 02:00 5 августа будет ограничен проезд всех видов транспортных средств, за исключением общественного транспорта. Владельцев личных автомобилей организаторы фестиваля настоятельно просят воспользоваться трансфером или организованными стоянками:
— на повороте к селу Первомайскому (Первомайке) Ялтинское шоссе; — на улице Крестовского после АЗС ТЭС на виноградниках Агрофирмы Золотая Балка. Количество парковочных мест на территории фестиваля ограничено. На фестивале #ZBfest под открытым небом выступят группировка «Лениград», Егор Крид, Log-Dog и Вадим Самойлов (Агата Кристи).
Место поведения Севастополь, Балаклавский район, улица Крестовского, 66
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