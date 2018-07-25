Движение будет ограничено у стадиона «Нижний Новгород» 27 июля

Движение транспорта будет ограничено возле стадиона «Нижний Новгород» 27 июля в связи с проведением финального матча Суперкубка России по футболу, сообщил начальник отдела организации дорожного движения и связи Виктор Дельфинов.

С 16:00 27 июля до 1:00 28 июля движение транспорта будет закрыто:

на улице Керченской (на участке от улицы Должанской до улицы Совнаркомовской), на улице Должанской (на участке от дома 14А по улице Керченской до Волжской набережной), на улице Самаркандской (на участке от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской), на улице Совнаркомовской (на участке от дома 7 по улице Мануфактурной до улицы Керченской).

Дополнительно вводится ограничение движения транспорта по улице Бетанкура на участке от Самаркандской до Волжской набережной. По словам Виктора Дельфина, на этом участке сохранится возможность выезда автомобиля. Подъехать к домам на улице Керченской можно будет по предъявлению регистрации в паспорте.

Кроме того, с 22:00 до 1:00 будет приостановлено движение по Волжской набережной (на участке от улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура), улице Совнаркомовской (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной) и улице Карла Маркса (на участке от дома 1Б по улице Бетанкура до улицы Бетанкура).

Нижегородское метро, трамваи №6 и 7, троллейбусы №10 и 25, а также автобусные маршруты в районе стадиона и микрорайона «Седьмое небо» будут работать на посадку пассажиров до 1 часа 30 минут и курсировать с минимальными интервалами движения.