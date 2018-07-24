Все машины поставят на учет для нужд армии

«Вечерняя Москва» продолжает ежедневную рубрику «Вопрос дня». Министерство обороны РФ планирует поставить на учет в военных комиссариатах все гражданские легковушки. В список войдут машины категории технического регламента Таможенного союза «М1». В первую очередь речь идет об отечественных внедорожниках.

Виктор Литовкин, военный эксперт:

— На случай войны у Министерства обороны есть особый мобилизационный план. В соответствии с ним школы становятся госпиталями, городские автобусы используются как транспорт для перевозки раненых, все предприятия перепрофилируются на военную продукцию и так далее. Никакой сенсации в новом заявлении нет. Просто списки автомобилей, которыми владеют граждане, из ГИБДД будут переданы Министерство обороны. Машины стоят на учете в ГИБДД, и инспекция просто поделится своей информацией. В случае войны будет действовать лозунг: «Все для победы!», и долг каждого гражданина — помогать стране.

Олег Фролов, ведущий специалист Союза защиты прав автомобилистов Москвы:

— Вопрос неоднозначный, потому что изъятие личных автомобилей — нарушение Конституции. В данном случае речь идет о частной собственности, и отобрать имущество можно только по суду, соблюдая установленную процедуру отчуждения имущества. А в случае с Минобороны должно учитываться мнение физического лица и должна быть как минимум компенсация. По этой причине изъятие транспорта граждан без их согласия неправильно. Мне кажется маловероятным, что такой закон примут. Должно быть действительно веское основание, чтобы привлекать автомобили, находящиеся в частной собственности. А вот транспорт юридических лиц — автобусы, грузовики — имеет смысл. Но тогда и здесь должны быть определенные законодательные процедуры.

Алексей Исаев, историк:

— Практика реквизирования автомобилей не нова — для военных нужд к ней прибегали во многих странах в разные годы. Классический пример — когда в Первую мировую войну правительство Франции использовало парижские такси и частные автомобили для перевозки войск. Было это в 1914 году во время Битвы на Марне — весь автопарк мобилизовали для нанесения контрудара по немецкой армии. По разным оценкам, в переброске армии использовали около 600 автомобилей, и за это была предусмотрена заранее оговоренная плата. Причем предусматривалось возвращение автотранспорта. Во время Великой Отечественной войны автомобили изымали из народного хозяйства. Туда же их потом возвращали или компенсировали другими машинами.

Алексей Сажин, автовладелец:

— У меня два внедорожника, и оба я при необходимости готов предоставить нашей армии! Как патриот думаю, так должен поступать каждый. Когда твоя страна в опасности, меркантильные соображения отходят на второй план. Важен один лозунг: «Все для фронта, все для победы!» И никак иначе.