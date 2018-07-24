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Ford планирует вложить $4 млрд в разработку беспилотных автомобилей
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Ford планирует вложить $4 млрд в разработку беспилотных автомобилей 

ТАСС 24 июля 2018
Фото: Drive.ru
НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Американская автомобилестроительная компании Ford решила выделить разработку беспилотных машин в отдельное предприятие и планирует вложить в проект до $4 млрд в течение ближайших четырех с половиной лет. Об этом объявила во вторник сама компания Ford.
"Ford Motor сегодня объявила о формировании Ford Autonomous Vehicles — новой организации, уполномоченной ускорить развитие бизнеса автономных средств передвижения с целью капитализации за счет рыночных возможностей", — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте компании.
"Новое предприятие, структурно позволяющее привлекать сторонние инвестиции, будет базироваться в кампусе Корктайн в Детройте и будет контролировать долю Ford в компании Argo AI со штаб-квартирой в Питтсбурге, занимающейся разработкой автономно передвигающихся систем. Ford предполагает инвестировать $4 млрд в автономные средства передвижения вплоть до 2023 года, в том числе $1 млрд — в Argo AI", — говорится в заявлении.
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