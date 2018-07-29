Обещанный в июне ремонт улицы Антонова так и не начали

В Саратове так и не начали ремонтировать проезжую часть на улице Академика Антонова, хотя ремонт дороги чиновники обещали начать в начале прошлого месяца. В этом сегодня, 29 июля, убедился корреспондент ИА «Свободные новости»

Улица Антонова является одной из основных и наиболее загруженных дорог в Ленинском районе областного центра, она соединяет с остальными частями города крупные спальные микрорайоны — Солнечный, Солнечный-2, 6-й квартал. Между тем, в настоящее время на ряде участков этой автомагистрали асфальтовое покрытие находится в плохом состоянии: дорожные ямы встречаются через каждые 50-100 метров, из-за чего водителям, объезжая их, приходится двигаться по полосе встречного движения. Со временем провалы значительно расширяются, угрожая автолюбителям серьезными повреждениями машин в случае попадания в дорожную западню.

Напомним, в начале июня комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова предупреждал, что из-за ремонта участка дороги на Антонова от улиц Лебедева-Кумача до Топольчанской весь июнь будет ограничено движение с 20.00 до 8.00. В пятницу ночью, 27 июля, на пересечении Антонова и проспекта Строителей, в самом начале улицы, велись дорожные работы. До указанного ранее администрацией города участка дорожники еще не дошли.