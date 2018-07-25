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ЕК: автопроизводители манипулируют данными о выбросах
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ЕК: автопроизводители манипулируют данными о выбросах 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 25 июля — «Вести. Экономика». Европейская комиссия обнаружила доказательства того, что автопроизводители уже манипулируют данными о выбросах по новым стандартам, которые вступают в силу в 2020 году. На этот раз компании делают так, чтобы результаты тестов выглядели хуже, чем они есть, пишет Financial Times.
Фото: EPA-EFE/FOCKE STRANGMANN
Брюссель указал на «явный риск» того, что автопроизводители «искусственно завышают» показатели выбросов, чтобы добиться установления более высокого базового уровня выбросов в 2020 году. Относительно базового уровня будут измеряться будущие сокращения выбросов. В ноябре прошлого года Брюссель потребовал, чтобы автопроизводители сократили выбросы на 15% в период между 2020 и 2025 годами и на 30% к 2030 году. При установлении более высокого базового уровня выбросов все последующие цели будут менее амбициозными и их будет легче достичь. В ходе проверки выяснилось, что некоторые машины проходили испытания с разряженным аккумулятором для того, чтобы был израсходован дополнительный объем топлива. В ряде случаев была отключена функция «старт-стоп» — система выключения двигателя во время остановок, предназначенная для сокращения выбросов. Еврокомиссия не указала конкретных автопроизводителей, манипулирующих данными по новым стандартам, однако к этому могут быть причастны многие, отмечает издание.
Ссылки по теме
ЕК установит цель снижения выбросов на 30% к 2030 г. VW выплатит $10 млрд владельцам авто из-за дизельгейта Гендиректор Audi задержан по делу о «дизельгейте» Исследовательский центр ЕК сообщил, что представленные значения выбросов у автопроизводителей были в среднем на 4,5% выше полученных в ходе независимой проверки. В некоторых случаях показатели выбросов были завышены на 13%. "Нам не нравятся такие трюки, — сказал еврокомиссар по вопросам климата и энергетики Мигель Ариас Каньете в интервью FT. — Мы видели вещи, которые нам не нравятся. Мы будем делать все возможное для того, чтобы исходные данные были реальными". В письме государствам-членам ЕС Еврокомиссия сообщила, что базовыми для будущих целей будут измеряемые значения, а не значения, объявленные самими автопроизводителями. «Это устранит эффект любого завышения показателей», — заявила комиссия. ЕК отметила, что данные о выбросах «необходимо собирать систематически» для повышения прозрачности и возможности контроля. Как сообщали «Вести. Экономика», в 2015 году разразился «дизельный скандал», когда немецкий автоконцерн Volkswagen признался в манипуляции данными о выбросах. VW устанавливал на свои автомобили специальное программное обеспечение, занижавшее данные о выбросах вредных веществ в атмосферу. «Дизельгейтом» оказалось затронуто более 11 млн автомобилей.
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