ЕК: автопроизводители манипулируют данными о выбросах

Москва, 25 июля — «Вести. Экономика». Европейская комиссия обнаружила доказательства того, что автопроизводители уже манипулируют данными о выбросах по новым стандартам, которые вступают в силу в 2020 году. На этот раз компании делают так, чтобы результаты тестов выглядели хуже, чем они есть, пишет Financial Times

Фото: EPA-EFE/FOCKE STRANGMANN

Брюссель указал на «явный риск» того, что автопроизводители «искусственно завышают» показатели выбросов, чтобы добиться установления более высокого базового уровня выбросов в 2020 году. Относительно базового уровня будут измеряться будущие сокращения выбросов. В ноябре прошлого года Брюссель потребовал, чтобы автопроизводители сократили выбросы на 15% в период между 2020 и 2025 годами и на 30% к 2030 году. При установлении более высокого базового уровня выбросов все последующие цели будут менее амбициозными и их будет легче достичь. В ходе проверки выяснилось, что некоторые машины проходили испытания с разряженным аккумулятором для того, чтобы был израсходован дополнительный объем топлива. В ряде случаев была отключена функция «старт-стоп» — система выключения двигателя во время остановок, предназначенная для сокращения выбросов. Еврокомиссия не указала конкретных автопроизводителей, манипулирующих данными по новым стандартам, однако к этому могут быть причастны многие, отмечает издание.

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