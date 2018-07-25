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Минфин предложил учитывать нарушения ПДД при определении цены ОСАГО
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Минфин предложил учитывать нарушения ПДД при определении цены ОСАГО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Минфин предложил по-новому рассчитывать стоимость полиса ОСАГО и учитывать при этом стиль вождения клиента.
Минфин предложил внести кардинальные изменения в закон «об ОСАГО», в частности переход к индивидуальному тарифообразованию. Об этом узнала газета «Ведомости».
Так, ведомство разработало проект поправок в закон, в соответствии с которым было предложено перейти к индивидуальному ценообразованию для полиса, а также введение различных типов страховки с несколькими лимитами выплат.
Согласно документу, предлагается отменить два спорных коэффициента — мощности двигателя и региональный, вместо которых Минфин предложил новые, оценивающие стиль вождения автолюбителя. Кроме частоты нарушений правил о стиле вождения расскажут данные с телематических устройств на транспорте.
К увеличению цены на полис могут повлиять нарушение правил, таких как, вождение в нетрезвом виде, превышение скорости более чем на 60 км/ч, а также езда по встречной полосе и проезд на красный сигнал светофора.
Как отмечает издание, при этом стоимость ОСАГО не должна превышать верхнюю границу установленного Центробанком базового тарифа более чем в три раза.
Появятся несколько типов полисов. Помимо уже существующих выплат до 0,5 рублей, будут полисы с выплатами в 1 и 2 млн рублей. Водителям также предоставят возможность получать страховки на срок до трех лет.
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