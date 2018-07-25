Ещё
Восемь самых дорогих особняков Калининградской области по версии «Твоего Бро»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Восемь самых дорогих особняков Калининградской области по версии «Твоего Бро» 

Клопс.Ru 50 минут назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининградской области выставлены на продажу восемь особняков стоимостью от 100 до 200 млн рублей. «Твой Бро» составил рейтинг самых дорогих домов региона.
Восьмое место — 98 500 000 ₽ Открывает рейтинг трёхэтажный кирпичный дом в посёлке Лесное, площадь которого составляет 1479 кв. м. Несмотря на последнее место в ценовой категории, квадратными метрами он превосходит остальных. В нём более десяти спален с санузлом. Застеклённая терраса, бассейн, сауна и гараж.
Седьмое место — 99 000 000 ₽
А эта кругленькая сумма полагается за трёхэтажный дом, построенный лишь в прошлом году. Отделка из гранита и мрамора. Дизайн выдержан в строгих чёрно-белых тонах, тем не менее современен и лёгок. Помимо спален и санузлов на каждом этаже, есть гардеробная, тренажёрный зал и кинозал. Машины также без крова не останутся.
Читайте продолжение на сайте «Твой Бро».
Клопс.Ru: последние новости
На Деревянном мосту в третий раз заменили разбитое смотровое стекло В Багратионовском районе полицейские сняли с охотничьей вышки 82-летнего грибника Камеры и общественное порицание: эксперты рассказали, как бороться с обочечниками на Приморском кольце
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боксер на элитном авто сбил насмерть москвичку14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары17
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО163
Страховщикам разрешат шпионить за водителями
Россиянам упростили регистрацию машин
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение