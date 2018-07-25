Восемь самых дорогих особняков Калининградской области по версии «Твоего Бро»

В Калининградской области выставлены на продажу восемь особняков стоимостью от 100 до 200 млн рублей. «Твой Бро» составил рейтинг самых дорогих домов региона.

Восьмое место — 98 500 000 ₽ Открывает рейтинг трёхэтажный кирпичный дом в посёлке Лесное, площадь которого составляет 1479 кв. м. Несмотря на последнее место в ценовой категории, квадратными метрами он превосходит остальных. В нём более десяти спален с санузлом. Застеклённая терраса, бассейн, сауна и гараж.

Седьмое место — 99 000 000 ₽

А эта кругленькая сумма полагается за трёхэтажный дом, построенный лишь в прошлом году. Отделка из гранита и мрамора. Дизайн выдержан в строгих чёрно-белых тонах, тем не менее современен и лёгок. Помимо спален и санузлов на каждом этаже, есть гардеробная, тренажёрный зал и кинозал. Машины также без крова не останутся.

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