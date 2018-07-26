Завод Toyota в Петербурге уходит на летние каникулы до 13 августа 

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июл /ПРАЙМ/. Завод Toyota в Санкт-Петербурге приостанавливает производство на время коллективного отпуска с 26 июля по 13 августа.
"С 26 июля по 13 августа 2018 года на заводе Toyota в Санкт-Петербурге запланирован коллективный отпуск. Во время коллективного отпуска будут проводиться плановые работы по ремонту здания и оборудования", — сообщили РИА Новости на заводе.
После летнего коллективного отпуска, с 14 августа, завод продолжит работу в обычном режиме: пять дней в неделю в две смены.
Завод Toyota в Санкт-Петербурге был запущен 21 декабря 2007 года. На заводе выпускаются Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4.