В Москве на нескольких улицах ограничат движение

На улице Щепкина, а также во Вспольном и Спиридоньевском переулках ограничат движение из-за реконструкции инженерных сетей, передает портал Мэра и Правительства Москвы . Движение будет ограничено и в районе Черемушки.

На улице Щепкина до 31 июля ограничено движение по двум полосам на участке от дома 62 до дома 60/2, строения 1. Кроме того, с 31 июля до 8 августа будет сложнее проехать по одной полосе в каждом направлении на участке от дома 51/4, строения 2 до дома 49а. Во Вспольном переулке до 28 июля круглосуточно ограничено движение по одной полосе на Малой Никитской улице в районе дома 31. А с 29 июля по 24 августа и с 15 сентября до 1 октября будет труднее проехать по участку Вспольного переулка от дома 1 до дома 27.

В Спиридоньевском переулке движение по одной полосе в районе дома 17 круглосуточно ограничено до 30 июля, в районе дома 1/24 — с 31 июля по 7 августа, в районе дома 3 — с 8 по 24 августа, на участке от дома 3 до дома 7 — с 15 по 23 сентября, а на участке от дома 7 до дома 9 — с 24 сентября по 1 октября. 27 июля также перекроют площадь Васильевский Спуск и улицу Ильинку от Рыбного переулка до Красной площади. По участку Ильинки нельзя будет проехать с 15:30 до 23:00, по площади Васильевский Спуск — с 16:00 до 23:00.

Напомним, что также движение ограничено и в районе Черемушки. Так, с 23 июля до 17 сентября и с 22 сентября до 22 октября с поэтапным занятием до четырех полос в обоих направлениях ограничения вводятся на участке улицы Каховки от улицы Керченской до дома 15, корпус 1. Помимо этого, ограничения уже действуют на участке улицы Каховки от дома 14, корпус 1 до дома 20А и Севастопольского проспекта от дома 73 до дома 42. Тут будут поэтапно перекрываться до четырех полос в обоих направлениях до 25 декабря.