В Австрии увеличена предельная скорость на автобанах

Тестовый режим максимальной скорости движения автомобилей до 140 км/ч начнет действовать на главной австрийской скоростной магистрали «Западный автобан А-1» с 1 августа 2018 года. Об этом сообщили в министерстве транспорта, инноваций и технологий страны.

Нововведение затронет два участка автобана, общей протяженностью 120 километров, в федеральных землях Нижняя и Верхняя Австрия. Максимально разрешенный скоростной режим будет там повышен со 130 до 140 км/ч.

В министерстве объяснили, что «запуск испытательного режима стал возможен благодаря развитой дорожной сети на трассе, качественному асфальтовому покрытию и низкой аварийной опасности». Кроме того, с прошлого века, когда было принято ограничение в 130 км/ч, значительно улучшилась безопасность автомобилей. Важно, однако, отметить, что новый скоростной режим будет действовать только при оптимальных условиях движения. Во время дождя, тумана или иной непогоды водитель должен самостоятельно определять оптимальную скорость движения и нести за это ответственность.

Теперь управление по эксплуатации и строительству автодорог Австрии в течение года будет проводить исследования дорожно-транспортной ситуации на участках с разрешенной скоростью в 140 км/ч. Эксперты будут анализировать возможные изменения в качестве воздуха, уровне шума, средней скорости машин и количестве автодорожных происшествий. Таким образом, к августу 2019 года министерство транспорта , инноваций и технологий сможет принять решение об увеличении максимальной скорости на других участках автобана.

На сегодняшний день максимально разрешенная скорость на магистралях в Австрии для мотоциклов и легковых автомобилей с массой не более 3,5 тонн составляет 130 км/ч. На некоторых опасных участках она ограничена до 80 км/ч. Сумма штрафа при нарушении скоростного режима на автобане варьируется: на 20 км/ч — от 30 до 50 евро, на 50 км/ч и более — порядка 2180 евро и лишение прав на несколько месяцев. Любопытно, что в Австрии действует специальный метод расчета скорости, по которому водителям представляется право так называемой «толерантности в десять километров в час», ведь на скорость могут оказывать влияние колебания температуры и другие явления. Получается, что нарушителей скоростного режима в 140 км/ч будут штрафовать, только если они разовьют скорость до 151 км/ч.

Примечательно, что ограничение скорости в 140 км/ч крайне редко встречается в Европе. Подобная скорость допускается только в Польше и Болгарии. В восемнадцати государствах Европы скоростной максимум установлен в 130 км/ч, в восьми странах, а именно в Бельгии, Финляндии, Ирландии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Сербии, скоростной предел ограничен 120 км/ч. Медленней всех водят жители Норвегии, Лихтенштейна, Латвии, Черногории и Кипра: они не могут разгоняться больше, чем на 100 км/ч.