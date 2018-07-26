В Госдуме могут пройти слушания о возможности изменения тарифов ОСАГО

Слушания по вопросу о возможности изменения тарифов ОСАГО могут пройти в Госдуме в период с 10 по 20 сентября. Об этом в ходе заседания нижней палаты парламента сообщил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков «Справедливая Россия» ).

«Мы уже вышли с инициативой, чтобы комитет по финансовому рынку сразу же после отпусков, то есть с 10 по 20 сентября, провел слушания по теме ОСАГО, в том числе связанной с тарифами по ОСАГО», — заявил А. Аксаков.