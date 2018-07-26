Ещё
В Госдуме могут пройти слушания о возможности изменения тарифов ОСАГО
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Госдуме могут пройти слушания о возможности изменения тарифов ОСАГО 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Фото: ГТРК Новосибирск
Слушания по вопросу о возможности изменения тарифов ОСАГО могут пройти в Госдуме в период с 10 по 20 сентября. Об этом в ходе заседания нижней палаты парламента сообщил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
«Мы уже вышли с инициативой, чтобы комитет по финансовому рынку сразу же после отпусков, то есть с 10 по 20 сентября, провел слушания по теме ОСАГО, в том числе связанной с тарифами по ОСАГО», — заявил А. Аксаков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЦБ РФ планирует внести изменения в размеры базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО.
Агентство «Москва»: последние новости
Госдума не поддержала амнистию водителей, лишенных прав за 0,2 промилле алкоголя в крови Московские полицейские задержали мотоциклиста, совершившего 83 нарушения ПДД за 1,5 года Женщина погибла в результате падения с моста у Карамышевской набережной
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве245
Несколько ошибок могут загубить любую машину
Подорожание ОСАГО отложено. Ненадолго
Смерть на встречке: полицейский на BMW влетел в «Газель»
Mercedes представил самый компактный седан
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение