РБК: власти Крыма оценили развитие автомагистральной сети в 150 млрд рублей

МОСКВА, 30 июля. / ТАСС /. На капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог в рамках проекта Концепции развития автодорожной сети Крыма до 2024 года потребуется около 150 млрд рублей, сообщает газета РБК со ссылкой близкий к правительству Крыма источник и чиновника Минтранса

Проектом предполагается доведение до нормативного состояния 83,6% региональных дорог и 50% муниципальных и передача в федеральную собственность около 1,2 тыс. км республиканских дорог.

По словам собеседника РБК, знакомого с проектом концепции, в 2019-2024 годах правительство Крыма потратит на дороги около 25 млрд рублей, а еще около 125 млрд рублей должно быть выделено из федерального бюджета.

Один из источников издания также отмечает, что концепцией предусмотрен и вариант, который предполагает использование только республиканского финансирования — 25 млрд рублей. Однако в этом случае выполнение дорожных работ в Крыму составит лишь около 18% от потребности региона.