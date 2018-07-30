Ростуризм оценил новую программу по развитию внутреннего туризма в 422 млрд рублей

Стоимость федеральной целевой программы по развитию внутреннего туризма в России на период с 2019 по 2025 годы составляет 422,2 млрд рублей, следует из проекта представленной Ростуризмом ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской федерации на период 2019-2025 годов».

Из общей суммы финансирование из федерального бюджета составит 69,3 млрд рублей (16,4%), из региональных бюджетов — 12,4 млрд рублей (3%). Остальную часть — 340,5 млрд рублей — планируется выделить из внебюджетных источников.

Ростуризм подчеркивает, что одна из целей этой программы — увеличить вклад туризма в ВВП России на 70%. Сейчас он составляет 3,4%.

«Реализация Программы позволит к концу 2025 года создать условий для эффективного развития сферы туризма Российской Федерации с увеличением вклада отрасли в валовый внутренний продукт Российской Федерации на 70%», — говорится в сообщении.

По итогам реализации программы ожидается, что объем рынка гостиничного рынка РФ к 2025 году будет составлять 785,9 млрд рублей, увеличившись на 80,4% по сравнению с 2018 годом. Внутренний и выездной турпоток увеличится на 27,5% — до 93 млн человек.

В целевых показателях программы указано, что к 2025 году в отрасли должно быть создано 28,6 тыс. новых рабочих мест, объем привлеченных по этой программе кредитов должен составить 158,5 млрд рублей.

Предыдущая программа по развитию туризма действовала с 2011 по 2018 годы.

«По итогам программы 2011-2018 годов предусмотрена реализация мероприятий, в том числе по строительству туристско-рекреационных и автотуристских кластеров, на общую сумму более 120 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 26,72 млрд рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации — 8,4 млрд рублей и внебюджетных источников — 85,5 млрд рублей», — говорится в документе.