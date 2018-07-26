На пензенских штрафстоянках вводят единые тарифы для авто нарушителей

В Пензенской области через неделю начнут действовать единые тарифы на хранение и перемещение задержанных автомобилей и мотоциклов. Об этом говорится в приказе от 16 июля 2018 года № 49, опубликованном на сайте управления по регулированию тарифов и энергосбережению региона.

В соответствии с методическими указаниями по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанного транспорта и установлению сроков оплаты, утвержденными приказом ФАС России от 15 августа 2016 года №1145/16, на территории Пензенской области будут действовать следующие тарифы. Так, за час нахождения на штрафстоянке двухколесных видов транспорта их владельцы заплатят 32 рубля 80 копеек. Для легковых машин, а также микроавтобусов весом до 3,5 тонн цена составит 61 рубль 69 копеек в час. Для грузовиков и автобусов большой вместимости массой более 3,5 тонн нахождение на спецстоянке обойдется значительно дороже — в 131 рубль 19 копеек за час. За негабаритный транспорт будут взимать плату в 196 рублей 78 копеек.

Действие приказа на территории пензенского региона распространяется на правоотношения, которые возникнут с 1 августа 2018 года.

«Неисполнение приказа образует состав административного правонарушения, ответственность предусмотрена ст.14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования», — сообщили в пресс-службе управления по регулированию тарифов и энергосбережению.