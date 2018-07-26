Ещё
На пензенских штрафстоянках вводят единые тарифы для авто нарушителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

На пензенских штрафстоянках вводят единые тарифы для авто нарушителей 

PNZdrive 38 минут назад
Фото: PNZdrive
В Пензенской области через неделю начнут действовать единые тарифы на хранение и перемещение задержанных автомобилей и мотоциклов. Об этом говорится в приказе от 16 июля 2018 года № 49, опубликованном на сайте управления по регулированию тарифов и энергосбережению региона.
В соответствии с методическими указаниями по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанного транспорта и установлению сроков оплаты, утвержденными приказом ФАС России от 15 августа 2016 года №1145/16, на территории Пензенской области будут действовать следующие тарифы. Так, за час нахождения на штрафстоянке двухколесных видов транспорта их владельцы заплатят 32 рубля 80 копеек. Для легковых машин, а также микроавтобусов весом до 3,5 тонн цена составит 61 рубль 69 копеек в час. Для грузовиков и автобусов большой вместимости массой более 3,5 тонн нахождение на спецстоянке обойдется значительно дороже — в 131 рубль 19 копеек за час. За негабаритный транспорт будут взимать плату в 196 рублей 78 копеек.
Действие приказа на территории пензенского региона распространяется на правоотношения, которые возникнут с 1 августа 2018 года.
«Неисполнение приказа образует состав административного правонарушения, ответственность предусмотрена ст.14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования», — сообщили в пресс-службе управления по регулированию тарифов и энергосбережению.
PNZdrive: последние новости
Минтранс может лишить Пензенскую область субсидирования на ремонт дорог Российские автомобилисты смогут пересесть на вьетнамские автомобили Инженеры Ford выявили эффективный способ избавиться от дорожных заторов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве162
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары149
«Мерседес» Боярского выставлен на продажу
В Ford нашли способ избавиться от «фантомных пробок»
Начались продажи обновленных Logan и Sandero
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение