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Глава Каширы рассказал о планах по ремонту дорог
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Глава Каширы рассказал о планах по ремонту дорог 

Вечерняя Москва 50 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
На проведение работ выделено более 130 миллионов рублей.
Глава городского округа Кашира Алексей Спасский рассказал о планах по ремонту дорог в муниципалитете, передает портал «Подмосковье сегодня».
Он отметил, что в этом году перед дорожными службами поставлена непростая задача — необходимо провести ремонтные работы на 46 улицах.
На проведение работ выделено более 130 миллионов рублей.
По словам Спасского, восемь дорог к настоящему моменту уже полностью отремонтированы, еще на шести уложено асфальтовое покрытие. Он также отметил, что кроме ремонта дорог, на улицах городского округа появляются новые парковочные пространства.
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