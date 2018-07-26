Глава Каширы рассказал о планах по ремонту дорог

На проведение работ выделено более 130 миллионов рублей.

Глава городского округа Кашира Алексей Спасский рассказал о планах по ремонту дорог в муниципалитете, передает портал «Подмосковье сегодня».

Он отметил, что в этом году перед дорожными службами поставлена непростая задача — необходимо провести ремонтные работы на 46 улицах.

На проведение работ выделено более 130 миллионов рублей.

По словам Спасского, восемь дорог к настоящему моменту уже полностью отремонтированы, еще на шести уложено асфальтовое покрытие. Он также отметил, что кроме ремонта дорог, на улицах городского округа появляются новые парковочные пространства.