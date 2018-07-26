Около 600 мигрантов прорвали границу испанского города в Африке

Не менее 600 мигрантов перешли границу испанского полуанклава Сеута, сообщает La Vanguardia.

По данным издания, мигранты перелезли через забор, отделяющий район Сеута от Марокко. Некоторые из них были вооружены самодельными огнеметами, а также бросали пограничников бутылки и флаконы с едкой известью.

По данным Красного Креста, пострадали не менее 132 человек. Согласно заявлению пограничных сил, пострадали 22 охранника.

Отмечается, что во временном центре размещения мигрантов в Сеуте уже находятся 586 человек.