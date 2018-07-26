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Около 600 мигрантов прорвали границу испанского города в Африке
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Около 600 мигрантов прорвали границу испанского города в Африке 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Не менее 600 мигрантов перешли границу испанского полуанклава Сеута, сообщает La Vanguardia.
По данным издания, мигранты перелезли через забор, отделяющий район Сеута от Марокко. Некоторые из них были вооружены самодельными огнеметами, а также бросали пограничников бутылки и флаконы с едкой известью.
По данным Красного Креста, пострадали не менее 132 человек. Согласно заявлению пограничных сил, пострадали 22 охранника.
Отмечается, что во временном центре размещения мигрантов в Сеуте уже находятся 586 человек.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мигранты оказывают негативное влияние на культуру Европы.
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