Жители Чапаевска оценили качество ремонта местных дорог

Специалисты приводят в порядок городские и региональные дороги

В Чапаевске рабочие отремонтировали два участка внутригородских улиц. Проверить их качество доверили местным жителям. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— Подрядчикам передали улицу Вокзальную (от Кирова до дома № 254) и Таганрогскую. Их протяженность 1,6 и 0,85 км соответственно, — пояснили в белом доме. — На работы потратили 18,18 миллиона рублей.

Строители привели в порядок проезжую часть, тротуары и смотровые колодцы, заменили бортики и благоустроили территорию. При этом местные жители предложили обустроить и ливневые канализации.

До конца года рабочие также отремонтируют и трассу Самара — Волгоград — Чапаевск-1. Длина участка — 3,23 км. Все дорожные работы в Чапаевске хотят завершить к 31 октября.