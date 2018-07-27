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Жители Чапаевска оценили качество ремонта местных дорог
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Жители Чапаевска оценили качество ремонта местных дорог 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Специалисты приводят в порядок городские и региональные дороги
В Чапаевске рабочие отремонтировали два участка внутригородских улиц. Проверить их качество доверили местным жителям. Об этом сообщили в региональном правительстве.
— Подрядчикам передали улицу Вокзальную (от Кирова до дома № 254) и Таганрогскую. Их протяженность 1,6 и 0,85 км соответственно, — пояснили в белом доме. — На работы потратили 18,18 миллиона рублей.
Строители привели в порядок проезжую часть, тротуары и смотровые колодцы, заменили бортики и благоустроили территорию. При этом местные жители предложили обустроить и ливневые канализации.
До конца года рабочие также отремонтируют и трассу Самара — Волгоград — Чапаевск-1. Длина участка — 3,23 км. Все дорожные работы в Чапаевске хотят завершить к 31 октября.
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